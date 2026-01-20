সেভ দ্য চিলড্রেনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

সেভ দ্য চিলড্রেনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
সেভ দ্য চিলড্রেনে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সেভ দ্য চিলড্রেন
বিভাগের নাম: নিউ বিজসেন ডেভেলপমেন্ট
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সেভ দ্য চিলড্রেন আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
