সহকারী শিক্ষক নেবে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ফাইল ছবি

সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর
বিভাগের নাম: সাধারণ, ইংলিশ ভার্সন

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব অ্যাডুকেশন অথবা মাস্টার্স অব অ্যাডুকেশন।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)। এছাড়া নির্বাচিতদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বাড়ি ভাড়া, উৎসব ভাতা, সরকারি প্রণোদনা, পোশাক ভাতা, পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটিসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: নীলফামারী (সৈয়দপুর)

আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর। আবেদনপত্রের খামের উপর অবশ্যই পদের নাম ও ভার্সন উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি: ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড অথবা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড হতে অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর এর অনুকূলে ১০০০ (এক হাজার) টাকার এমআইসিআর পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ (শনিবার) সকাল ১০টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ডেমোস্ট্রেশন ক্লাস/ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না এবং কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

