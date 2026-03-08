যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদনের সুযোগ

যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ/এমবিএস/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪০ বছর বয়স হলেই চাকরি প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৫-১৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যমুনা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ