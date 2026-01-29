  2. জাগো জবস

চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা
ব্যাংক এশিয়া পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘হেড অব ইসলামিক উইন্ডো (আপ টু এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি

পদের নাম: হেড অব ইসলামিক উইন্ডো (আপ টু এসইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ