চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা
ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘হেড অব ইসলামিক উইন্ডো (আপ টু এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ইসলামিক উইন্ডো (আপ টু এসইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ