  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার/কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার/কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ