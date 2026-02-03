৩০ কর্মী নেবে হীড বাংলাদেশ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন ৪৪ হাজার টাকা। হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
পদের নাম: কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: ১৮,৬০০ টাকা
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হীড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩
১৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ