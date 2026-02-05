  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ইও-এফভিপি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস/এমবিএস/বিবিএ/এমবিএ/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন

পদের নাম: ইও-এফভিপি
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস/এমবিএস/বিবিএ/এমবিএ/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

