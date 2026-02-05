  2. জাগো জবস

কর্মী নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যালায়েন্স অ্যান্ড পার্টনারশিপ

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

