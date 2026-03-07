নিয়োগ দেবে মেরী স্টোপস, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে মেরী স্টোপস, কর্মস্থল ঢাকা
আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান মেরী স্টোপস বাংলাদেশে ‘নার্স’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেরী স্টোপস বাংলাদেশ
পদের নাম: নার্স
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (নার্সিং) অথবা ৪ বছরের ডিপ্লোমা (মিডওয়াইফারি) কোর্স
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেরী স্টোপস বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
