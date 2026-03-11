  2. জাগো জবস

জনবল নেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৪৭ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘মিডিয়া স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসএস/স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ ৪৭ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: এডুকেশন

পদের নাম: মিডিয়া স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসএস/স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ১৪৭,১০৬ - ১৬৮,৬৩২ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

