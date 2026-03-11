জনবল নেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৪৭ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘মিডিয়া স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসএস/স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ ৪৭ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: এডুকেশন
পদের নাম: মিডিয়া স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসএস/স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ১৪৭,১০৬ - ১৬৮,৬৩২ টাকা
- আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ