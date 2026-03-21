সিনিয়র ম্যানেজার নেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ২১ মার্চ ২০২৬
যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডে ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড
বিভাগের নাম: প্লাজা ডেভেলপমেন্ট

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৫-৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

আরও পড়ুন  

২৪ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২৪ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন