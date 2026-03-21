জনবল নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৫৫ বছর বয়সেও আবেদন

জনবল নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৫৫ বছর বয়সেও আবেদন
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন (এসভিপি/এসইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন (এসভিপি/এসইভিপি)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
