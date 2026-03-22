ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন
ভিভো বাংলাদেশে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: কল সেন্টার
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বেতন: ১৮,০০০-২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
