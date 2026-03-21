  2. জাগো জবস

রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ২১ মার্চ ২০২৬
রূপায়ণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩২-৩৮ বছর
কর্মস্থল: কক্সবাজার, ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রূপায়ণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

