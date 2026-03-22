ঢাকায় নিয়োগ দেবে উত্তরা মটরস, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ২২ মার্চ ২০২৬
উত্তরা মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল অডিট

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে উত্তরা মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

