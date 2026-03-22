স্নাতক পাসে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে বম্বে সুইটস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ২২ মার্চ ২০২৬
বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
বিভাগের নাম: ব্র্যান্ড, মার্কেটিং অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

