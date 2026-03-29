নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ডাটা অ্যানালাইটিকস অ্যান্ড এআই
পদের নাম: হেড অব ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (সিএস/ডাটা সায়েন্স/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ