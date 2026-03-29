অষ্টম শ্রেণি পাসে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, কর্মস্থল গাজীপুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ২৯ মার্চ ২০২৬
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘ড্রাইভার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। গাজীপুর জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ২১ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি

পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২১-৪০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা

ঢাকায় জনবল নেবে ওরি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

