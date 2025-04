ইস্তাম্বুলে প্রধান বিচারপতি, দায়িত্বে আশফাকুল ইসলাম

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গেছেন। প্রধান বিচারপতির বিদেশ সফরের সময় আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে তিনি তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি তুরস্কের সাংবিধানিক আদালতের ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে অংশ নেবেন। ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক দোলমাবাছ প্রাসাদে আগামীকাল (২৫ এপ্রিল) “The Future of Constitutional Justice in the 21st Century” শীর্ষক এ সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

তুরস্কের সাংবিধানিক আদালতের প্রেসিডেন্ট জাস্টিস কাদির ওজকায়া বিগত ৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিম্পোজিয়ামে অংশ নিতে ড. রেফাত আহমেদকে আমন্ত্রণ জানান।

সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি ২৮ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অনুষ্ঠিতব্য New York University Abu Dhabi আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবেন। “Climate Justice and the Constitution: Reflections from the Global South” শীর্ষক এই সম্মেলনে তিনি প্যানেল বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেবেন।

এই সম্মেলনে দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, আইনজীবী, পেশাজীবী ও আবুধাবির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশ নেবেন। একই দিন সকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কশপে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যও দেবেন।

