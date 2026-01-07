হত্যাচেষ্টা মামলায় আনিসুল-দীপু মনি-সালমান গ্রেফতার

হত্যাচেষ্টা মামলায় আনিসুল-দীপু মনি-সালমান গ্রেফতার
জুলাই আন্দোলন চলাকালে সংঘটিত একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
এর আগে সকাল পৌনে ১০টার দিকে সংশ্লিষ্ট তিন আসামিকে কারাগার থেকে ঢাকার আদালতে হাজির করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাদের আদালতের এজলাসে তোলা হয়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন আদালতে বলেন, মামলাটি রাজধানীর বাড্ডা থানায় দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক গোলাম কিবরিয়া খান এ মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করলে আদালত শুনানি শেষে তা মঞ্জুর করেন।
মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়, মামলার বাদী দুর্জয় আহম্মেদ (২৮) ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ওই বছরের ২০ জুলাই মধ্য বাড্ডা এলাকায় তাকে গুলি করা হয়। গুলির ঘটনায় তার দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। একই সঙ্গে মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত পান তিনি।
ঘটনার পর আহত দুর্জয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে মোট ৯০ জনকে আসামি করে বাড্ডা থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী।
