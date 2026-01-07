  2. আইন-আদালত

ওসমান হাদি হত্যা

প্রধান আসামিসহ সংশ্লিষ্টদের ৫৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান আসামিসহ সংশ্লিষ্টদের ৫৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ
ওসমান হাদি/ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলায় এজাহারনামীয় প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল ওরফে দাউদ এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৫৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি এসব হিসাবে থাকা সাড়ে ৬৫ লাখ টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ মামলার তদন্ত সংস্থা অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। সিআইডির পক্ষে আবেদনটি করেন সংস্থাটির উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল লতিফ।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ এবং তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগ সিআইডিতে অনুসন্ধানাধীন।

অনুসন্ধানকালে সন্দেহভাজন অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামীয় ব্যাংক হিসাবসমূহ বিশ্লেষণ করে উল্লেখযোগ্য সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া প্রাথমিক অনুসন্ধানে অভিযুক্ত ও তার সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে খুন, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং সংঘবদ্ধ অপরাধে সম্পৃক্ততার প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে, যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সিআইডি জানায়, এ অবস্থায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী-২০১৫) এর ১৪ ধারার বিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যাংক হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ করা এবং একই আইনের ১৭(২) ধারার বিধান অনুযায়ী হিসাবসমূহে স্থিত অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মামলার নিষ্পত্তির আগেই এসব হিসাবে থাকা অর্থ বেহাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শুনানি শেষে আদালত আবেদনের যুক্তি গ্রহণ করে অভিযুক্ত ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ৫৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ এবং সাড়ে ৬৫ লাখ টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন।

এমডিএএ/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।