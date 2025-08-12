  2. আইন-আদালত

জেড আই খান পান্নাকে ট্রাইব্যুনাল

ট্রেন ছাড়ার পর স্টেশন মাস্টারকে বলে ট্রেনে ওঠার সুযোগ নেই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ট্রেন ছাড়ার পর স্টেশন মাস্টারকে বলে ট্রেনে ওঠার সুযোগ নেই
শেখ হাসিনা ও জেড আই খান পান্না/ফাইল ছবি

ট্রেন ছাড়ার পর স্টেশন মাস্টারকে বলে ট্রেনে ওঠার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় আইনি লড়াই করতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. জহিরুল ইসলাম (জেড আই) খান পান্নার আবেদন শুনানিতে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এমন কথা বলেন।

এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে চেয়ে সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্নার পক্ষে তার জুনিয়র আইনজীবী নাজনীন আরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন।

শেখ হাসিনার পক্ষে আইনজীবী পান্নার প্রসঙ্গে টেনে ট্রাইব্যুনাল-১ বলেন, শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্র আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে। মামলার এ পর্যায়ে এসে পলাতক আসামির পক্ষে নতুন করে আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ নেই। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশন মাস্টারকে বলে ট্রেনে ওঠার সুযোগ নেই।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা লড়তে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ট্রাইব্যুনালে এই আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না।

আইনজীবী জেড আই খান পান্নার আবেদনের পর ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কোনো আবেদন গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আপনি একটি সিভি দিয়ে রাখতে পারেন পরবর্তীতে কোন মামলায় ওনাকে সুযোগ থাকলে দেওয়া হবে।

এফএইচ/জেএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।