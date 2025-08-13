সাদা পাথর লুট: জড়িতদের বিষয়ে অনুসন্ধান চেয়ে দুদকে আবেদন

সাদা পাথর লুট: জড়িতদের বিষয়ে অনুসন্ধান চেয়ে দুদকে আবেদন
সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর লুটপাট শুরু হয়েছিল গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে। এরই মধ্যে শুধু ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর পর্যটন ও রোপওয়ে (বাংকার) এলাকা থেকে কয়েকশো কোটি টাকার পাথর ও বালু লুট করা হয়েছে। আগে যেখানে সাদা পাথর ছাড়া কিছু চোখে পড়তো না এখন সেখানে ধূ ধূ বালুচর, যেন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। শাবল, কোদালের পাশাপাশি সেইভ (লিস্টার) মেশিন দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে লুট করা হচ্ছে সাদা পাথর।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর লুট হচ্ছে মূলত বিএনপি ও যুবদল নেতাদের নেতৃত্বে। অন্য দলগুলোর নেতাকর্মীরাও এই লুটপাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নজিরবিহীন এ লুটপাটে সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
সাদা পাথর তুলে লুটপাটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিনসহ জড়িত অন্যদের বিষয়ে অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করা হয়েছে। আবেদনে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সালাহ উদ্দিন রিগ্যান এ আবেদন করেন। আবেদনের বিষয়টি আইনজীবী নিজে জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
সাদা পাথর লুট নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম যুক্ত করে আবেদনে বলা হয়েছে, পর্যটনকেন্দ্রের সাদা পাথর লুট করে দেশের পর্যটনশিল্পে ধস নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। লুটে নিয়েছে কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ। পর্যটন স্পট ধ্বংসের পথে। এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হয় আবেদনে।
সাদা পাথর পর্যটনকেন্দ্র
ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর পর্যটনকেন্দ্রটি দেশের পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় স্থান। ২০১৭ সালে ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরকে পর্যটন স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে দেশ ও দেশের বাইরে ‘সাদা পাথর পর্যটন’ নামটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
মূলত ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের ঝর্ণাধারা সাদা পাথরের উৎপত্তিস্থল। সাদা পাথর দেখতে অনেকটা ব-দ্বীপের মত। সাদা পাথর ভোলাগঞ্জ জিরো পয়েন্ট নামেও পরিচিত ৷ সাদা পাথর ধলাই নদী জিরো পয়েন্ট থেকে রোপওয়ের (বাংকার) জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আবার মিলিত হয়েছে।
ধলাই নদীর রূপ, সবুজ পাহাড়, অজস্র সাদা পাথর আর আকাশের নীল ছায়া রেখে যায় পাথরে জমে থাকা স্ফটিক জলে। দূরের পাহাড়গুলোর ওপর মেঘের ছড়াছড়ি, সঙ্গে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া ঝর্ণা আর নদীর টলমলে পানির তলায় বালু আর পাথরের গালিচা, সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতির এক অপরূপ রাজ্য। প্রকৃতির খেয়ালে গড়া নিখুঁত ছবির মত সুন্দর এ জায়গাটির নাম ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর।
সিলেটের ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর পর্যটন স্পষ্ট বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বের অনেক দেশেও এর পরিচিতি রয়েছে। সিলেট শহর থেকে ৩৩ কিলোমিটার দূরে ধলাই নদীর উৎসমুখই ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর নামে পরিচিত।
এফএইচ/এমকেআর/জিকেএস