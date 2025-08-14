  2. আইন-আদালত

আনিসুল-তাপস-হারুনসহ ৭৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রকাশিত: ১০:২০ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টে ভোট ডাকাতি, বিএনপির আইনজীবীদের ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে সাবেক আইনমন্ত্রী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ডিবি প্রধানসহ ৭৫ জনের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

২০২৩ সালের ১৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে ১৬ মার্চ রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের হত্যাচেষ্টা, হামলা ও হুমকি প্রদানসহ বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে সুপ্রিম কোর্টের বিএনপিপন্থি আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সাবেক আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক ছাড়াও মামলায় সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ (এএম) আমিন উদ্দিন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার অ্যাসোসিয়েশন) সাবেক সভাপতি মো. মোমতাজ ফকির, সাবেক সম্পাদক আব্দুন নূর দুলাল, সম্পাদক শাহ মুঞ্জুরুল হক, রমনা জোনের সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এসএম মুনির, সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এসকে মোরশেদ, সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মোহাম্মদ মেহেদী হাসান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট আবু সাইদ সাগর, অ্যাডভোকেট ওজি উল্লাহ, সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদ, তৎকালীন ডিসি রমনা মোহাম্মদ মুমিনসহ ৭৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া আরও প্রায় দেড়শ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

