ইয়াবা সেবনের সময় হাতেনাতে ধরা সাবেক কাউন্সিলরের সাজা

ইয়াবা সেবনের সময় হাতেনাতে ধরা সাবেক কাউন্সিলরের সাজা
ইয়াবা সেবনের সময় হাতেনাতে আটক চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আল মনসুর চৌধুরী জুয়েল (৪২) এবং তার সহযোগী আশরাফুল ইসলাম ছোটনকে (৩৮) কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পটিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রয়া ত্রিপুরার ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সাজা দেন।
আদালত জুয়েলকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও দেড় হাজার টাকা জরিমানা এবং ছোটনকে ৭ দিনের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় পটিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে জুয়েলের ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
জানা যায়, জুয়েল ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পটিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ওই ওয়ার্ডের মৃত আল আমিন চৌধুরীর ছেলে। অন্যদিকে, ছোটন পটিয়া থানাধীন কেলিশহর ইউনিয়ন এলাকার মৃত খুইল্ল্যা মিয়ার ছেলে।
পটিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রয়া ত্রিপুরা বলেন, ‘মাদক সেবনের তথ্য পাওয়ার পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে আমরা ঘটনাস্থলে অভিযান চালাই। ইয়াবা সেবনের সময় হাতেনাতে দুজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের দণ্ড দেওয়া হয়।’
এমডিআইএইচ/এমকেআর/এমএস