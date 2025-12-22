সিলেটে পুলিশ সদস্যের মেয়ের মরদেহ উদ্ধার

সিলেটে পুলিশ সদস্যের মেয়ের মরদেহ উদ্ধার
সিলেটে পুলিশ সদস্যের কলেজ পড়ুয়া মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে নগরীর বাদামবাগিচা ইলাশকান্দি এলাকার একটি বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহত কিশোরীর বাবা নবী উদ্দিন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) ট্রাফিক বিভাগের সদস্য।
এসএমপির এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. মোবাশ্বির এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করেছেন। তবে কী কারণে এমনটি করেছেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আহমেদ জামিল/এমএন/এমএস