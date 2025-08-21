সাবেক আইজিপির পর এবার রাজসাক্ষী হলেন এসআই আবজালুল
ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সাভারের আশুলিয়ায় ৬ মরদেহ পোড়ানো এবং একজনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক উপ-পরিদর্শক (এসআই) শেখ আবজালুল হকের রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন মঞ্জুর করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও আদেশ দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই আবেদন মঞ্জুর করেন।
এ বিষয়ে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, শেখ আবজালুল হক দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন করেছেন। সেই আবেদন ট্রাইব্যুনাল শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করেছেন। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ সত্য প্রকাশ করার শর্তে এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত তাকে হাজতে রাখা হবে। তিনি উপযুক্ত সময় সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন।
তিনি জানান, তাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিতে বলা হয়েছে।এছাড়া কারাকর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন তার জন্যে আলাদা সেল লাগবে, তাহলে তা নিশ্চিত করবেন।
এর আগে ট্রাইব্যুনালে শুনানি চলাকালে এই মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দোষ মৌখিকভাবে স্বীকার করে নেন আশুলিয়া থানার সাবেক এই এসআই। একইসঙ্গে তিনি মৌখিকভাবে রাজসাক্ষী হওয়ারও আবেদন করেন। এর পাশাপাশি আবজালুল হকের আইনজীবী শেখ মুস্তাভী হাসান একটি লিখিত আবেদনের মাধ্যমেও দোষ স্বীকার ও রাজসাক্ষী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন।
এই মামলায় মোট ১৬ জন আসামি রয়েছেন। এর মধ্যে গ্রেফতারকৃত আটজনের মধ্যে এসআই শেখ আবজালুল হক হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজসাক্ষী হলেন। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এই মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন ও সাক্ষী গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে।
এর আগে, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেকটি মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনও রাজসাক্ষী হয়েছেন। ওই মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানও আসামি।
