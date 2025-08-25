  2. আইন-আদালত

হোটেলে স্ত্রী-সন্তানসহ প্রবাসীর মৃত্যু: চাচা রফিকুল রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
আদালত চত্বরে রফিকুল ইসলাম/ ছবি: সংগৃহীত

অসুস্থ ছেলেকে চিকিৎসা করানোর জন্য ঢাকায় এসে স্ত্রী ও সন্তানসহ প্রবাসী মনিরের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলায় রফিকুল ইসলাম নামে মনিরের এক চাচাতো চাচার দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন আসামিকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার উপপরিদর্শক মো. জালাল উদ্দিন ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সৌদি প্রবাসী মনির প্রবাসে থাকাকালে ঢাকাসহ গ্রামের জায়গা জমির দেখাশোনা করতেন তার চাচাতো চাচা রফিকুল ইসলাম। গত ২৮ জুন অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য মনির তার স্ত্রীসহ রফিকুলের কাছে ঢাকায় আসে।

রফিকুলসহ এসপিআরসি হাসপাতালে সন্তান নাইম হোসেন ওরফে আরাফাতকে নিয়ে যান। ডাক্তারের সিরিয়াল না পাওয়ায় বিকেল সাড়ে ৪টায় মগবাজারের সুইট স্লিপ আবাসিক হোটেলের ১০৩ নম্বর রুমে ওঠেন। ৫টার দিকে একই এলাকার ভর্তা ভাত রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে হোটেলে আসেন। খাবার খাওয়ার পর রাতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে রফিকুল তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দুপুরের দিকে স্ত্রী, সন্তানসহ মনির মারা যান। এ ঘটনায় নিহত মনিরের ভাই গত ১ জুলাই রমনা থানায় হত্যা মামলা করেন।

