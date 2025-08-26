  2. আইন-আদালত

হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র তাপসের সহযোগী টুটু রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর ধানমন্ডি থানাধীন এলাকায় আব্দুল্লা সিদ্দিক হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান টুটুর (৫৩) দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল ওয়াহাবের আদালত এ আদেশ দেন।

এদিন টুটুকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক ফজলুল হক খান সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন৷

এর আগে সোমবার দিনগত রাত ১টা ৫০ মিনিটে রাজধানী বাড্ডা এলাকা থেকে টুটুকে গ্রেফতার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) জানায়, ওই ব্যক্তি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের একজন সহযোগী।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট ধানমন্ডি থানাধীন জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন আব্দুল্লা সিদ্দিক। ওইদিন বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে আসামিদের ছোড়া গুলিতে তিনি আহত হন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা করেন।

