হাদি হত্যাকাণ্ড: ২ আসামির ফের ৭ দিনের রিমান্ড চায় ডিবি

হাদি হত্যাকাণ্ড: ২ আসামির ফের ৭ দিনের রিমান্ড চায় ডিবি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে সীমান্ত পারাপারকারী একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় গ্রেফতার দুই আসামিকে ফের সাতদিনের রিমান্ডে নিতে আদালতে আবেদন করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহর আদালতে এ আবেদন করেন ডিবি পুলিশের মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক (নিরস্ত্র) ফয়সাল আহমেদ। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, পল্টন মডেল থানার সন্ত্রাসবিরোধী ও হত্যা মামলায় গ্রেফতার আসামি সিবিয়ন দিও (৩২) ও সঞ্জয় চিসিম (২৩) হত্যার পর প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগীদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার হতে সহায়তা করেছে বলে তদন্তে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।
রিমান্ড আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, হত্যাকাণ্ডের পর প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগীরা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যান। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার তথ্য, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং গ্রেফতার দুই আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেছে।
ডিবির আবেদনে বলা হয়, সীমান্ত পারাপারকারী চক্রের হোতা হিসেবে ‘ফিলিপ’ নামের এক ব্যক্তির সম্পৃক্ততার তথ্য মিলেছে। তার অবস্থান শনাক্ত, গ্রেফতার এবং হত্যাকাণ্ডে অর্থদাতা ও পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করতে আসামিদের পুনরায় ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।
এছাড়া হত্যার আগে ‘কিলিং মিশন’ পরিচালনার জন্য কারা যোগাযোগ করেছে এবং কারা সহায়তা দিয়েছে—তা উদঘাটনেও ফের রিমান্ড অপরিহার্য বলে আদালতকে জানায় পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গত ১২ ডিসেম্বর পল্টন থানাধীন বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় বিজয়নগর পানির ট্যাংকের অভিমুখী সড়কে চলন্ত অটোরিকশায় থাকা অবস্থায় শরিফ ওসমান হাদিকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান।
এ ঘটনায় পল্টন মডেল থানায় দায়ের করা মামলায় দণ্ডবিধির ১২০(বি), ৩২৬, ৩০৭, ১০৯ ও ৩৪ ধারার সঙ্গে ৩০২ ধারা যুক্ত করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে ডিবি পুলিশের মতিঝিল জোনাল টিম তদন্ত করছে।
এমডিএএ/ইএ/এমএস