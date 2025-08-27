  2. আইন-আদালত

ঋণখেলাপি

ছেলেসহ আসিফ অ্যাপারেলসের এমডির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
জনতা ব্যাংকের ২০৭ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ পরিশোধ না করায় আসিফ অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সালাউদ্দিন আহমেদ এবং তার ছেলে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আসিফ সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করেছেন ঢাকার অর্থঋণ আদালত।

বুধবার (২৭ আগস্ট) জনতা ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন অর্থঋণ আদালত-৫ এর বিচারক মুজাহিদুর রহমান।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস কোম্পানি আসিফ অ্যাপারেলস লিমিটেড জনতা ব্যাংকের জনতা ভবন করপোরেট শাখা থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেও বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ না করে খেলাপি গ্রাহকে পরিণত হয়।

খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য জনতা ব্যাংক অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করে। বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে কোনো টাকা আদায় না হওয়ায় কোম্পানির এমডি ও পরিচালকের বিরুদ্ধে এ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

