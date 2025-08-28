  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় পুলিশের সাবেক দুই সদস্য কারাগারে

প্রকাশিত: ০৯:১৫ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক দুই সদস্যকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তারা হলেন পুলিশের সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল আলম ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) দেলোয়ার হোসেন।

বুধবার (২৭ আগস্ট) ট্রাইব্যুনাল–২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো.নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

গত বছরের ২০ জুলাই ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তিন আন্দোলনকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এ মামলা করা হয়।

পুলিশের সাবেক এ দুই সদস্য আগে থেকেই অন্য মামলায় গ্রেফতার ছিলেন। বুধবার সকালে তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। প্রসিকিউটর আবদুস সাত্তার এ দুই আসামিকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আবেদন করলে তা মঞ্জুর করেন ট্রাইব্যুনাল।

