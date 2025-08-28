  2. আইন-আদালত

গণহত্যাকারীদের ‘গোপনে’ জামিনের প্রতিবাদে জুলাই ঐক্যের বিক্ষোভ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
গণহত্যাকারীদের ‘গোপনে’ জামিনের প্রতিবাদে জুলাই ঐক্যের বিক্ষোভ
জুলাই ঐক্যের বিক্ষোভ ঘিরে নিরাপত্তা জোড়দার করা হয় সুপ্রিম কোর্ট এলাকায়

বিচার ব্যবস্থা সংস্কার ও গণহত্যাকারীদের জামিনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জুলাই ঐক্য। এই বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে নিরাপত্তা জোড়দার করা হয় সুপ্রিম কোর্ট এলাকায়।

বুধবার (২৭ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাজার গেটের সামনে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়ানো হয় সুপ্রিম কোর্ট এলাকায়। মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের। বাড়ানো হয় গোয়েন্দা নজরদারিও। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

এফএইচ/কেএসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।