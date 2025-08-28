গণহত্যাকারীদের ‘গোপনে’ জামিনের প্রতিবাদে জুলাই ঐক্যের বিক্ষোভ
বিচার ব্যবস্থা সংস্কার ও গণহত্যাকারীদের জামিনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জুলাই ঐক্য। এই বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে নিরাপত্তা জোড়দার করা হয় সুপ্রিম কোর্ট এলাকায়।
বুধবার (২৭ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাজার গেটের সামনে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা।
বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়ানো হয় সুপ্রিম কোর্ট এলাকায়। মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের। বাড়ানো হয় গোয়েন্দা নজরদারিও। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।
