দুর্নীতির চার মামলায় গ্রেফতার সালমান এফ রহমান

দুর্নীতির চার মামলায় গ্রেফতার সালমান এফ রহমান
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহীম মিয়ার আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে আসামিকে গ্রেফতার দেখান।
এর আগে ২১ জুলাই আইএফআইসি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় সালমান এফ রহমানকে।
ওই দিন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদলত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে তাকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন।
এদিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সালমানকে আদালতের এজলাসে হাজির করা হয়। পরে সাড়ে ১২টার দিকে তাকে গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে শুনানি শুরু হয়। শুনানি শেষে তাকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন আদালত। পরে দুপুর ১টার দিকে তাকে এজলাস থেকে নামিয়ে প্রিজনভ্যানে করে কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।
গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
এরপর তাদের ঢাকার বিভিন্ন থানায় কয়েকদফা রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।
