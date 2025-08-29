শেখ হাসিনার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনজীবীর নোটিশ

শেখ হাসিনার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনজীবীর নোটিশ
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন—এমন অভিযোগ এনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট গোলাম কিবরিয়া।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ভারতীয় হাইকমিশনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এ নোটিশ পাঠান আইনজীবী।
এতে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জনতার অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনা ও তার বোন ভারতে আশ্রয় নেন। তবে ভারত কোন আইনের বলে তাকে আশ্রয় দিয়েছে তা কখনো স্পষ্ট করেনি।
নোটিশে অভিযোগ করা হয়, শেখ হাসিনা সেখান থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে হটিয়ে পুনরায় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন।
আইনজীবী গোলাম কিবরিয়ার দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী শেখ হাসিনা ব্যাংক লুটেরার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী এস আলমের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যা ব্যবহার করা হবে দেশকে অস্থিতিশীল করার কাজে।
তার অভিযোগ, শেখ হাসিনার এসব কার্যকলাপ ভারত সরকার প্রতিহত না করে বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। যা দেশের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস, ১৯৬১-এর ৪১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি।
সম্প্রতি দেশের জাতীয় একটি পত্রিকায় ব্যাংক লুটেরা এস আলমের সঙ্গে শেখ হাসিনার একটি বৈঠকের খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্র মতে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে জানিয়েছে খবরে। এই টাকা দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং বর্তমান সরকারকে হঠাতে ব্যবহৃত হবে।
আইনজীবী গোলাম কিবরিয়া নোটিশে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক জবাব দাবি করেছেন এবং ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
