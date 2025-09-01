ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হলেন সাব্বির ফয়েজ

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হলেন সাব্বির ফয়েজ
জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিব হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ পাওয়ায় পদটি শূন্য ছিল। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।
সাব্বির ফয়েজ এর আগে বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ছিলেন হাইকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার।
