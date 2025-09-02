  2. আইন-আদালত

রাজসাক্ষী মামুন

একাদশ নির্বাচনে ৫০ শতাংশ ভোট বাক্সে ভরে রাখতে বলেন জাবেদ পাটোয়ারী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
একাদশ নির্বাচনে ৫০ শতাংশ ভোট বাক্সে ভরে রাখতে বলেন জাবেদ পাটোয়ারী
ফাইল ছবি

রাজসাক্ষী হিসেবে পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন তার জবানবন্দিতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরেছেন। জুলাই আন্দোলন, ২০১৮ সালের নির্বাচনসহ নানা ইস্যুতে চাঞ্চল্যকর এবং ভয়ংকর তথ্য দিয়েছেন সাবেক এ পুলিশপ্রধান।

তিনি বলেন, একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগের রাতে ৫০ শতাংশ ভোট ব্যালট বাক্সে ভরে রাখতে শেখ হাসিনাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তৎকালীন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারী।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার ১১তম দিনের সাক্ষ্য নেওয়ার সময় এ তথ্য জানিয়েছেন আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।

জবানবন্দি শেষে তাকে জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আমির হোসেন। এরপর এ মামলার কার্যক্রম বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। এ সময় ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মো. মিজানুল ইসলাম, গাজী এমএইচ তামিম, আব্দুস সাত্তার পালোয়ান ও সুলতান মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পুলিশের ২৭তম মহাপুলিশ পরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে দায়িত্ব নেন জাবেদ পাটোয়ারী। পরে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে পুলিশ থেকে অবসর নেওয়ার পর তাকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার।

সাবেক আইজিপি বলেন, ‘২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগের রাতে ৫০ শতাংশ ভোট ব্যালট বাক্সে ভরে রাখতে শেখ হাসিনাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তৎকালীন আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী।’

সাবেক আইজিপি ট্রাইব্যুনালে বলেন, ‘আন্দোলন দমনে মারণাস্ত্র ব্যবহার, হেলিকপ্টার থেকে গুলি ও ব্লক রেইডের সিদ্ধান্ত হয় রাজনৈতিকভাবে। লেথাল উইপেন (মারণাস্ত্র) ব্যবহারের নির্দেশনা এসেছিল শেখ হাসিনার কাছ থেকে। আর সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান হাবিব, ডিবির হারুন ছিলেন মারণাস্ত্র ব্যবহারে অতিউৎসাহী।’

চলতি বছরের ২৪ মার্চ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি জানান, স্বেচ্ছায় আসামি থেকে রাজসাক্ষী হয়ে সত্য উন্মোচন করতে চান তিনি।

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে আহত, শহীদ পরিবারের সদস্য, চিকিৎসকসহ ৩৫ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ মাসেই এ মামলার সাক্ষ্য শেষ হওয়ার প্রত্যাশা করছে প্রসিকিউশন।

এফএইচ/এমএএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।