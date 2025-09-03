  2. আইন-আদালত

দুর্নীতির মামলায় বদির বিরুদ্ধে ৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্নীতির মামলায় বদির বিরুদ্ধে ৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ
আবদুর রহমান বদি/ফাইল ছবি

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় কক্সবাজার-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদির বিরুদ্ধে আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা শেষ হয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্পেশাল জজ মিজানুর রহমানের আদালতে এ সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়। এ সময় আসামি আবদুর রহমান বদি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম রনি জানান, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় মোট আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। আসামিপক্ষও জেরা সম্পন্ন করেছে। আদালত আগামী ১৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০০৭ সালে বদির বিরুদ্ধে প্রায় ৪৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও ৬৬ লাখ ৭০ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা দায়ের করে দুদক। পরের বছর তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

তবে হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশের কারণে মামলার কার্যক্রম দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। আপিল বিভাগ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করলে ২০১৭ সালে আবার সচল হয় মামলাটি।

এমআরএএইচ/বিএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।