  2. আইন-আদালত

মামুনের পুনঃজবানবন্দি

আবু সাঈদের ময়নাতদন্ত নিয়ে ফোন করেছিলেন সালমান এফ রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩০ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন নিয়ে এবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের ফোন করার কথা সামনে এনেছেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ পুনঃজবানবন্দিতে সেদিনের কথা তুলে ধরেন তিনি।

এদিন রাজসাক্ষী হিসেবে মামুন আরও কিছু কথা বলতে চান বলে প্রসিকিউশনের পক্ষে ট্রাইব্যুনালকে জানান প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তবে জেরা শেষে তা শোনা হবে বলে জানান ট্রাইব্যুনাল।

এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেনের জেরা শেষে পুনঃজবানবন্দি দেন চৌধুরী মামুন।

তিনি বলেন, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহত হওয়ার পর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য আমাকে ফোন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।

তিনি আবু সাঈদের প্রতিবেদন পেতে বিলম্বের কারণ জানতে চান। তার কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তৎকালীন রংপুর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে জানান- আবু সাঈদের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দিতে দেরি করছেন যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

এর আগে, ২ সেপ্টেম্বর জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কামালের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দিয়েছেন সাবেক এই আইজিপি।

এ মামলায় তার নামও রয়েছে। তবে তিনি নিজের দায় স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়ে ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন ৩৬ জন। পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর।

এফএইচ/এমআইএইচএস

