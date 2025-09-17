  2. আইন-আদালত

এনসিপি কার্যালয়ের সামনে মিছিল: ৪ ছাত্রলীগ নেতা রিমান্ডে

প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপি কার্যালয়ের সামনে মিছিলের ঘটনায় চার ছাত্রলীগ নেতা রিমান্ডে/ছবি জাগো নিউজ

রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপি কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলের ঘটনায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় চার নেতাকে চার দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) পুলিশের সাতদিনের রিমান্ড আবেদনের ওপর শুনানি শেষে এ আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. তরিকুল ইসলাম ও মো. সাইফুল ইসলাম সাইফ।

রিমান্ডে পাঠানো আসামিরা হলেন- ইটনা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য সঞ্জিব ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা নাবেদ আহমেদ নব ও রোমান মিয়া।

মামলা সূত্রে জানা যায়, আসামিরা নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ, কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ-সংগঠনের সদস্যরা একে অপরের সহযোগিতায় রমনা মডেল থানাধীন বাংলামোটর রূপায়ণ টাওয়ারে সামনের রাস্তার ওপর মিছিল করেন। এসময় তারাসহ আরও অজ্ঞাতনামা ৪০-৫০ জন সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।

