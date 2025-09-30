বিসিবি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না সেই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলররা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বিতর্কিত ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলররা। এই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরদের নিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়টি কেন বে-আইনি ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
একই সঙ্গে এই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম স্থগিত করেছেন আদালত। ফলে আগামী ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ ও ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারপতি সৈয়দ হাসান যুবায়িরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাডভোকেট জহুরুল হক। রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহা. এরশাদুল বারি খন্দকার। তার সঙ্গে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কমরুদ্দীন ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল শারমিন হামিদ।
আদেশের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহা. এরশাদুল বারি খন্দকার।
দুদকের ‘অভজারবেশন’ থাকায় ওই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরদের প্রথমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেনি বিসিবির নির্বাচন কমিশন। পরে নির্দিষ্ট দিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে আবেদন করার ফলে নির্বাচন কমিশন থেকে সেই ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরদের অন্তর্ভূক্ত করে পূনরায় তালিকা প্রকাশ করা হয়।
ক্লাবগুলো হলো- এক্সিউম ক্রিকেটার্স, ঢাকা ক্রিকেট একাডেমী, মোহাম্মদ ক্রিকেট ক্লাব, নবাবগঞ্জ ক্রিকেট কোচিং একাডেমী, পূর্বাচল স্পোর্টিং ক্লাব, গুলশান ক্রিকেট ক্লাব, ওল্ড ঢাকা ক্রিকেটার্স, ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমী, বনানী ক্রিকেট ক্লাব, নাখালপাড়া ক্রিকেটার্স, মহাখালী ক্রিকেট একাডেমী, ধানমন্ডি ক্রিকেট ক্লাব, প্যাসিফিক ক্রিকেট ক্লাব, স্যাফায়ার স্পোর্টিং ক্লাব ও আলফা স্পোর্টিং ক্লাব।
এই ক্লাবগুলো থেকেই বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর বিসিবি নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরিতে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্রও জমা দিয়েছেন; কিন্তু আদালতের নির্দেশনার ফলে তারা এখন আর নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।
এফএইচ/বিএ/এএসএম