  2. আইন-আদালত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

গুমের শিকার সবাই ন্যায় বিচার চাইলেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
গুমের শিকার সবাই ন্যায় বিচার চাইলেন
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল/ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগের আমলে গুমের ঘটনায় দুই মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সঙ্গে সঙ্গে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) এ দুই মামলার অভিযোগ আমলে নিয়ে এ আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

এ দিন আদালতে উপস্থিত হন হাসিনা সরকারের আমলে গুমের শিকার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুল্লাহিল আমান আল আযমী, ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাসেম (আরমান), হুম্মাম কাদের চৌধুরী, সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীরপ্রতীক ও মাইকেল চাকমাসহ কয়েকজন।

আদেশের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আবদুল্লাহিল আমান আল আযমী। তিনি বলেন, বিনা অপরাধে ডিজিএফআই আমাকে প্রায় ৮ বছর বন্দি করে রেখেছিলো। সব জুলুমের বিচার চাই। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, অপরাধী যে হোক, তাকে আইনের মুখোমুখী হতে হবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ যারা জড়িত ছিলো, তাদের সবার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি চাইবো কেউই জুলুমের শিকার না হয়। সবাই যাতে ন্যায় বিচার পাই সেটি আমি আশা করবো।

মাইকেল চাকমা সাংবাদিকদের বলেন, যারা আইনবর্হিভূতভাবে আমাকে সাড়ে ৫ বছর গুম করে রেখেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে মামলা দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, ন্যায় বিচার পাবো। আর যেনো বাংলাদেশে এ ধরনের জঘন্য ঘটনা না ঘটে। ক্ষমতার যারা কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তারা যেন এ বিচার দেখে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে।

ব্যারিস্টার আরমান বলেন, আমি আটটি বছর অন্ধকার ঘরে বন্দি ছিলাম। তখন মনে হতো সংবিধান, মানবাধিকার, আইনের শাসন এসব কোথায়। গত ১৬ বছর সংবিধানের ধারাগুলো শুধু কাগজের ওপর কালি হিসেবে ছিলো। আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, আজকে এখানে আমার পরিবারকে নিয়ে এসেছি। একটি বিষয় জানা দরকার, গুম হয়তো আমাদের করা হয়েছে, কিন্তু ভোগান্তির শিকার হয়েছে আমাদের পরিবারগুলো। ৭ মাস গুম ছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস ছিলো একদিন বাংলার মাটিতে এটির বিচার পাবো। অপরাধীরা অনেকে পালিয়ে গেছে, অনেকে দেশে আছে। যারা দেশে আছে, আশা করছি শিগগিরই তাদের আটক করা হবে। পালিয়ে যারা গেছে, তারা যেখানেই থাকেন খুঁজে বের করা হবে।

গুমের শিকার হাসিনুর রহমান বীরপ্রতীক বলেন, আমি একা নয়, আমার পুরো পরিবার গুম হয়েছে। যারা গুম হয়েছে, শুধু তারা নয়, তাদের পুরো পরিবারও গুম হয়েছে। এটি যে কী কষ্ট, বুঝানো যাবে না। আদালতের উচিত, গুমের ঘটনায় জড়িতদের আয়না ঘরে রেখে বিচার করা।
গুমের শিকার আরেকজন জানান, তিনি সাড়ে চারমাস গুম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ২০২২ সালে বলেছিলাম, আয়না ঘরেই আব্দুল্লাহিল আমান আযমী রয়েছেন।

এরআগে একই দিন সকালে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর রেজিস্ট্রারের কাছে গুমের অভিযোগ দাখিল করেন। শেখ হাসিনা ছাড়াও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা আসামিদের মধ্যে রয়েছেন শেখ হাসিনার সাবেক প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদসহ ২৮ জন।

দু’টি মামলার মধ্যে একটিতে আওয়ামী লীগের আমলে টিএফআই সেলে গুম করে নির্যাতনের ঘটনায় শেখ হাসিনা ও তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। অন্যদিকে জেআইসি সেলে আটক, গুম ও নির্যাতনের ঘটনায় শেখ হাসিনা ও তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আদালতে গুমের অভিযোগে দুটি ফরমাল চার্জ দাখিল হয়। এরমধ্যে টিএফআই (আইনা ঘর) সেলে গুম করে নির্যাতনের ঘটনায় পাঁচটি ও জেআইসি সেলে আটক, গুম ও নির্যাতনের ঘটনায় পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

