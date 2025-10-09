বিজিবির রেদোয়ানুলসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

বিজিবির রেদোয়ানুলসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
জুলাই-আগস্টে রাজধানীর রামপুরায় ২৮ জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
অন্য আসামিরা হলেন বিজিবির আরেক কর্মকর্তা মেজর মো. রাফাত বিন আলম মুন, ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান।
বুধবার (৮ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল–১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এরআগে একই দিন বেলা পৌনে ১১টার দিকে প্রসিকিউটর ফারুক আহমেদ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন। রামপুরায় বিজিবির গুলির ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ আনা হয়েছে।
পরে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে এ মামলার চার আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। আগামী ২২ অক্টোবর তাদের গ্রেফতার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর রামপুরায় ২৮ জন নিহত হয়। ওই সময় বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা রেদোয়ানুলকে আন্দোলনকারীদের ওপর সরাসরি গুলি ছুড়তে দেখা যায়। এছাড়া অন্যরাও এ হত্যাযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
এ ঘটনায় আজ বুধবার ট্রাইব্যুনালে চারজনের বিরুদ্ধে আলাদা (ফরমাল চার্জ) আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়। এরআগে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।
