রামপুরায় গুলি

হুইলচেয়ারে ট্রাইব্যুনালে গুলিবিদ্ধ শিশু, জবানবন্দি দিচ্ছেন বাবা

প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
গুলিবিদ্ধ শিশু মুসাকে হুইলচেয়ারে করে আদালতে নেওয়া হচ্ছে

জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে রাজধানীর রামপুরায় কার্নিশে ঝুলে থাকা আমির হোসেনকে গুলি করা ও দুজনকে হত্যার ঘটনায় হওয়া মামলায় দ্বিতীয় দিনে জবানবন্দি দিচ্ছেন সাক্ষীরা।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ মানবতাবিরোধী অপরাধে হওয়া এ মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে জবানবন্দি গ্রহণ চলছে।

ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি পেশ করছেন গুলিবিদ্ধ বাসিত খান মুসার বাবা মো. মোস্তাফিজুর রহমান। মোস্তাফিজুর রহমানের মা মায়া ইসলাম গুলিতে নিহত হন। আর ৬ বছর বয়সী নাতি মুসা ছিল তার কোলে, যাকে আজ হুইলচেয়ারে করে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে। গুলিতে আহত শিশুটির জ্ঞান ফিরলেও এখনও কথা বলতে পারছে না।

ট্রাইব্যুনালে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করছেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। সঙ্গে রয়েছেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ।

এর আগে, গত ২৩ অক্টোবর রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশনের প্রথম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন কার্নিশে ঝুলে থাকা আমির হোসেন নিজে। নিজের দুই পায়ে পরপর ছয় রাউন্ড গুলি লাগার বর্ণনা দেন তিনি। এরপর মামলায় দ্বিতীয় সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণের জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আদালত।

এর আগে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

গত ৭ আগস্ট প্রসিকিউশনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফর্মাল চার্জ) দাখিল করেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ। গত ৩১ জুলাই চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।

