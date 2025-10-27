অর্থপাচারের অভিযোগ
বিএফভিপিইএ সভাপতি জাহাঙ্গীরের ১৭ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ
কৃষিপণ্য রপ্তানির আড়ালে ইনভয়েস জালিয়াতির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফভিপিইএ) সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ১৭টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা তানজির আহমেদ।
দুদকের পক্ষ থেকে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান আবেদন করেন। আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কৃষিপণ্য রপ্তানির নামে কৃত্রিম ইনভয়েস তৈরি করে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অনুসন্ধানে জাহাঙ্গীর হোসেনের ব্যক্তিগত ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটি ব্যাংক হিসাবের সন্ধান পাওয়া গেছে।
সেসব হিসাবে থাকা অর্থ যেকোনো সময় উত্তোলন, রূপান্তর বা স্থানান্তরের ঝুঁকি থাকায় তদন্তের স্বার্থে এ অর্থ অবরুদ্ধ করা জরুরি বলে আদালতকে জানায় দুদক।
পরে আদালত তদন্তের স্বচ্ছতা রক্ষায় অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এসব হিসাব অবিলম্বে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।
