এস আলম ও তার ঘনিষ্ঠদের ৪৬৯ একর সম্পত্তি জব্দের আদেশ

প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
এস আলম ও তার ঘনিষ্ঠদের ৪৬৯ একর সম্পত্তি জব্দের আদেশ
সাইফুল আলম/ফাইল ছবি

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার ঘনিষ্ঠদের নামে থাকা ৪৬৯ একর জমি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এসব জমি গাজীপুর ও কক্সবাজারে অবস্থিত।

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

দুদকের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাইফুল আলম, তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধ পুঁজি গঠন এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রভাব খাটিয়ে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ এবং সেই অর্থে দেশ-বিদেশে বিপুল সম্পত্তি কেনার অভিযোগ উঠে এসেছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে ফেলা বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। তদন্ত চলাকালীন সম্পদের হস্তান্তর হলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পদ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে অভিযুক্তদের নামে থাকা এসব সম্পদ জব্দ করা প্রয়োজন।

