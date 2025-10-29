  2. আইন-আদালত

আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর মামলায় পুলিশের জবানবন্দি ও জেরা সম্পন্ন

প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর মামলায় পুলিশের জবানবন্দি ও জেরা সম্পন্ন
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় ছয়জনের মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়/ ছবি- সংগৃহীত

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলামসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের ২০তম সাক্ষী এসআই মো. আশরাফুল হাসানের জবানবন্দি ও জেরা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে আশুলিয়ায় ছয়জনের মরদেহ পোড়ানো ও একজনকে হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় তার জবানবন্দি নেওয়া হলো।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়াররম্যান ও বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে জবানবন্দি পেশ করেন এসআই আশরাফুল হাসান। তিনি বর্তমানে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানায় কর্মরত। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন- অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

জবানবন্দিতে আশরাফুল হাসান জানান, চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। সে সময় আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেতার বার্তার মাধ্যমে তাকে জানান- থানা ভবনের পশ্চিম পাশসংলগ্ন মনির ও লতিফ মণ্ডলের পুরাতন টিনশেড বাড়ির সীমানাপ্রাচীরের মধ্যে গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। একটি চার্জারসহ ছয়টি রাইফেলের গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় জব্দ করেন।

আশরাফুল হাসানকে জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী। জেরায় আইনজীবী বলেন, ‘আশরাফুল হাসান ও আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলামত সংগ্রহের নাটক তৈরি করেছেন’। জবাবে আশরাফুল হাসান বলেন, এ কথা সত্য নয়।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার এ মামলায় পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য আছে। এ মামলায় মোট আসামি ১৬ জন, তাদের মধ্যে ৮ আসামি গ্রেফতার আছেন। তারা হলেন সাভার সার্কেলের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন, আশুলিয়া থানার সাবেক উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবদুল মালেক, আরাফাত উদ্দীন, কামরুল হাসান, শেখ আবজালুল হক ও সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদার। আজ তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ এই মামলার আট আসামি পলাতক।

