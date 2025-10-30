  2. আইন-আদালত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি

হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ ২ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৩ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক/ফাইল ছবি

পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ অন্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিন মামলায় আগামী ২ নভেম্বর সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলমের এজলাসে এই সাক্ষ্যগ্রহণের কথা ছিল। পরে দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নভেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেন আদালত।

মামলার নথি অনুযায়ী, তিন মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও টিউলিপ সিদ্দিক আসামি। আর মামলাগুলোতে পৃথকভাবে শেখ রেহানা, তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি এবং ছোট মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীসহ মোট ২৩ জন আসামি।

এসব মামলায় বুধবার (২৯ অক্টোবর) আদালতে আত্মসমর্পণ করা রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমও আসামি। খুরশীদ আলম এসব মামলায় আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণের আবেদন করেছেন। খুরশীদ আলমের আইনজীবী শাহীনুর ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মামলাগুলোতে খুরশীদ আলমের শুনানি গ্রহণের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

এদিকে বুধবারও প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা অন্য তিন মামলায় আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। আগামী ৩ নভেম্বর মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে বুধবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এ হাজির হলে বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে গত ২৫ মার্চ ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে দুদকের ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র জমা হয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।

