প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: রাজউকের সাবেক সদস্য খুরশীদের আত্মসমর্পণ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে হওয়া মামলায় আত্মসমর্পণ করেছেন সংস্থাটির সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।
এ মামলায় কোনো আসামির এটিই প্রথম আত্মসমর্পণ। বাকি আসামিরা এখনো পলাতক বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রসিকিউটর মঈনুল হাসান লিপন। বর্তমানে মামলাটির সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে বলে জানান তিনি।
গত ৩১ জুলাই অভিযোগ গঠন করে মামলাগুলোর বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। শুনানির সময় আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে পৃথক ছয়টি মামলা করে দুদক। এসব মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পরিবারের সদস্য এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের একাধিক ব্যক্তি আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। গত জুলাইয়ে মামলাগুলো ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ ও বিশেষ জজ আদালত-৫ এ বিচারের জন্য পাঠানো হয়।
