সাবেক মন্ত্রী মুস্তফা কামালের পরিবারের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

সাবেক মন্ত্রী মুস্তফা কামালের পরিবারের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ও তার পরিবারের সদস্যদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা চারটি পৃথক আবেদন মঞ্জুর করে এই আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাবেক অর্থমন্ত্রী মুস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামালের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং তা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তার নামে থাকা ৩২টি ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও গোপন রাখাসহ সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তদন্তাধীন।
এছাড়া তার স্ত্রী কাশ্মিরী কামাল স্বামীর আর্থিক অপরাধে সহায়তা করেছেন বলে দুদক অভিযোগ করেছে। কাশ্মিরীর নামে প্রায় ৪৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। যা তিনি নিজের দখলে রেখেছেন। তার ২০টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া গেছে।
একই সঙ্গে তাদের দুই মেয়ে কাশফি কামাল ও নাফিসা কামালের বিরুদ্ধেও বিপুল অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। কাশফির নামে ৩৮টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১৭৭ কোটি ৪৮ লাখ টাকা এবং নাফিসার নামে ১৮টি হিসাবে প্রায় ১৯৯ কোটি ২৩ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য দুদক পেয়েছে।
